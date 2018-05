Bild: dpa/Paul Zinken

Di 15.05.2018 | 06:45 | Interviews

- Brandanschläge auf Autos in Berlin

In der Nacht zum Montag sind am Kollwitzplatz im Berlin-Prenzlauer Berg insgesamt 14 Autos ausgebrannt, nachdem Feuer unter drei Fahrzeugen gelegt worden war. Im vergangenen Jahr wurden 297 Autos in Berlin in Brand gesetzt, im “Rekordjahr“ 2011 waren es 537. Fragen zu Hintergründen an Norbert Cioma, Chef der Berliner Gewerkschaft der Polizei.