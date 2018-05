- ADAC-Jurist begrüßt Dashcam-Urteil

Dashcam-Aufnahmen sind als Beweismittel vor Gericht zur Klärung von Verkehrsunfällen zulässig. Das hat der Bundesgerichtshof entschieden. Die Aufnahmen verstießen zwar gegen das Datenschutzrecht - da aber Unfallbeteiligte ohnehin Angaben zu Person, Versicherung und Führerschein machen müssten, sei dies nachrangig. "Das ist ein hervorragendes Urteil", meint der Berliner ADAC-Verkehrsrechtsanwalt Marcus Gülpen. Gleichwohl bleibt der Dauereinsatz der Dashcam verboten und wird mit einer Geldbuße geahndet, warnt er.



Der BGH hob diese Entscheidung nun auf und erklärte Aufnahmen von Dashcams im Streit um Verkehrsunfälle für verwertbar. Es bleibe zwar dabei, das vor allem dauerhaftes, anlassloses Filmen des öffentlichen Verkehrs weiterhin gegen den Datenschutz verstoßen und als Ordnungswidrigkeit oder gar Straftat verfolgt werden können.



Dieser Verstoß führt laut BGH aber in Zivilprozessen zu Verkehrsunfällen nicht ohne Weiteres zu einem Beweisverwertungsverbot von "kurzen, anlassbezogenen Aufzeichnungen". Begründung: Eine "wirksame Rechtspflege" habe in solchen Fällen Vorrang vor dem Datenschutz des Unfallgegners.



Die Aufnahmen dienten Gutachtern auch zur Aufklärung in Fällen der Beweisnot. Zudem bewegten sich die Gefilmten freiwillig im öffentlichen Straßenraum und müssten bei Unfällen Angaben zu ihrer Person, ihrem Auto, zur Versicherung und zum Unfallhergang machen. Insoweit wiege der Eingriff in ihr Persönlichkeitsrecht, wie etwa Aufnahmen vom Autokennzeichen, weniger schwer.