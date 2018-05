NonstopNews Bild: NonstopNews

Mo 14.05.2018 | 15:25 | Interviews

- Wie sicher ist Radfahren in Brandenburg?

Ein Sonnntagnachmittag mit schönstem Radfahr-Wetter: Zwei Paare aus Berlin sind auf der Bundestraße 179 bei Klein Körris unterwegs, als ein 81-jähriger Autofahrer ungebremst in die Gruppe fährt. Eine Radfahrerin ist inzwischen verstorben, die drei anderen schweben in Lebensgefahr. Wie sicher ist Radfahren in Brandenburg? "Es gibt dazu keine wissenschaftlichen Daten", beklagt Stefan Overkamp, Landeschef des ADFC. Grundsätzlich gebe es aber beim Thema Radwege an Bundesstraßen in Brandenburg Nachholbedarf, betont er.