Mo 14.05.2018 | 12:25 | Interviews

- Die Unparteiischen: Nur jeder Hundertste Parteimitglied

Laut einer Datenrecherche von rbb24 sind nur rund ein Prozent der Berliner und Brandenburger Mitglied in einer Partei. 99 Prozent machen also um SPD, CDU & Co. einen großen Bogen. Seit der Wende haben die Parteien in Brandenburg 75 Prozent ihrer Mitglieder verloren, in Berlin 50 Prozent. Annika Klose, die Landesvorsitzende der Berliner Jusos, sieht einen "großen Vertrauensverlust" als Hauptgrund für das Desinteresse: "Wir müssen jetzt beweisen, dass Parteien verlässlich arbeiten", fordert sie.