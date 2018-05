- Einweihung der US-Botschaft in Jerusalem

70 Jahre nach der Staatsgründung Israels scheint ein Frieden in der Region in weiter Ferne. Dazu trägt auch die Entscheidung Donald Trumps bei, die US-Botschaft aus Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen. Am Montag wird sie eröffnet. Der israelische Historiker Tom Segev sieht den Umzug der Botschaft ebenfalls kritisch: Sie sei in erster Linie ein Geschenk an Netanjahu, aber nicht hilfreich für die Friedensbemühungen.