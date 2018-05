- 70 Jahre Staat Israel

Am 70. Jahrestag der Staatsgründung Israels wird die neue US-Botschaft in Jerusalem eröffnet, nachdem US-Präsident Donald Trump entschieden hatte, sie von Telv Aviv dorthin zu verlegen. Eine Entscheidung, die für Unruhe im Nahen Osten gesorgt hat. Wer nimmt an der Einweihung der Botschaft teil und wie feiern die Iraelis den Jahrestag ihrer Staatsgründung? Das fragen wir Tim Aßmann, Inforadio-Korrespondent in Tel Aviv.