Sa 12.05.2018 | 08:24 | Interviews

- Beer fordert Investitionen

Es gibt einiges zu besprechen beim Bundesparteitag der FDP in Berlin: Nach elf Prozent bei der Bundestagswahl sind die Liberalen auf sieben bis neun Prozent in den Umfragen abgerutscht. FDP-Generalsekretärin Nicola Beer fordert vor Beginn des Parteitages mehr Investitionen in Bildung und eine moderne Verwaltung. Deutschland müsse seine Potentiale nutzen, weil nur so Wachstum und Wohlstand entstehen könnten.

Die FDP war auf dem besten Weg, wieder eine wichtige Rolle in der Bundespolitik einzunehmen. Doch dann scheiterten die Jamaika-Verhandlungen – nicht zuletzt wegen des Rückziehers der Liberalen. Die Folge: In den Umfragen kommt die FDP noch auf sieben bis maximal neun Prozent – bei der Bundestagswahl waren es noch fast elf. Meinungsforscher wie Forsa-Chef Manfred Güllner glauben, dass gerade die Geschlossenheit und das Teamplay der FDP viele bei ihrer Wahlentscheidung im September überzeugt hatten. Das scheint erst mal vorbei - es wird wieder auf offener Bühne gestritten. Machtkämpfe, die man hinter sich gelassen glaubte, brechen wieder auf.

