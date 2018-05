- UNO warnt vor Flächenbrand im Nahen Osten

UN-Generalsekretär António Guterres hat ein sofortiges Ende aller Feindseligkeiten im Nahen Osten gefordert. Jegliche Provokationen müssten vermieden werden, um einen neuen Flächenbrand in der Region zu verhindern, sagte Guterres mit Blick auf die jüngste Konfrontation zwischen Israel und iranischen Einheiten in Syrien. Mittlerweile habe sich die Lage beruhigt, "es bleibt aber eine angespannte Zeit", berichtet ARD-Korrespondent Benjamin Hammer.



UN-Generalsekretär António Guterres rief die Konfliktparteien im Nahen Osten zu einem sofortigen Ende der Feindseligkeiten auf und warnte vor einem "neuen Flächenbrand" in der Region. Guterres habe die Berichte über die Angriffe auf den Golanhöhen und in Syrien in der Nacht zum Donnerstag mit größter Besorgnis verfolgt, sagte sein Sprecher Stéphane Dujarric.

Mittlerweile habe sich die Lage beruhigt, berichtete der ARD-Korrespondent in Tel Aviv, Benjamin Hammer, im Inforadio. Es sei zwar zu keinen neuen Gefechten gekommen - "es bleibt aber eine angespannte Zeit", so Hammer.

Relativ offensichtlich sei, dass es einen zeitlichen Zusammenhang mit der Trump-Ankündigung zum USA-Ausstieg aus dem Iran-Abkommen gab, so Hammer. Kurz bevor Trump sich geäußert habe, habe Israels Armee eine Warnung ausgesprochen und von verdächtigen Bewegungen iranischer Truppen in Syrien gesprochen - "24 Stunden später dann die angeblichen Raketen aus Syrien und dann die heftige, entschlossene Reaktion der Israelis." Vor der Rede Trumps habe sich der Iran noch zurückgehalten - "man konnte ja nicht genau wissen, was er sagt". Die Trump-Rede sei dann "so etwas wie ein Reset-Knopf" gewesen - "die Karten wurden neu gemischt".