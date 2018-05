- Wasserpreise steigen - aber nicht in Berlin

Trinkwasser ist nirgendwo in Deutschland so preiswert wie in Berlin. Das geht aus einer Erhebung der Grünen-Bundestagsfraktion hervor, die dem Bayerischen Rundfunk vorliegt. Im Jahr 2016 lagen demnach die jährlichen Wasserkosten eines Berliner Haushalts im Schnitt bei etwa 173 Euro. In Nordrhein-Westfalen wurden knapp 300 Euro fällig. Berlin, Brandenburg und Thüringen sind der Studie zufolge die einzigen Bundesländer, in denen die Wasserpreise zwischen 2005 und 2016 gesunken sind.