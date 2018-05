- Spahn: Online-Behandlungen sind Option, kein Zwang

Der Deutsche Ärztetag hat den Weg zu Online-Behandlungen von Patienten frei gemacht. Mit großer Mehrheit stimmten die Mediziner in Erfurt dafür, dass eine ausschließliche Fernbehandlung per Internet, Video-Sprechstunde oder Telefon zugelassen wird. Sehr zur Freude von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), der aber auch den optionalen Charakter des Online-Behandlung betont.



Ärzte in Deutschland dürfen Patienten künftig auch ohne vorherigen persönlichen Kontakt in der Praxis ausschließlich per Telefon, SMS, E-Mail oder Online-Chat behandeln. Voraussetzung ist, dass die Mediziner die ärztliche Sorgfalt bei Diagnostik, Beratung, Therapie und Dokumentation gewährleisten und ihre Patienten über die Online-Behandlung aufklären.

Der Deutsche Ärztetag machte am Donnerstag in Erfurt den Weg frei für eine ausschließliche Fernbehandlung durch in Deutschland ansässige Mediziner über digitale Medien. Die 250 Delegierten beschlossen nach kontroverser Debatte mit großer Mehrheit eine entsprechende Änderung der Musterberufsordnung für Ärzte. Die Entscheidung, die von den Landesärztekammern regional umgesetzt werden muss, war mit Spannung erwartet worden.