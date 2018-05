imago/Rüdiger Wölk Bild: imago/Rüdiger Wölk

Fr 11.05.2018 | 06:45 | Interviews

- AfD beim Katholikentag: "Christlich geht Ausgrenzung nicht"

Erstmals ist auf einem Katholikentag auch ein AfD-Vertreter mit dabei, eingeladen vom Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK). Thomas Sternberg, Präsident des ZdK, verteidigt die Entscheidung zwar, stellt aber auch klar, was er von der Politik der AfD hält: "Die Vorgänge in der AfD werden täglich schlimmer. Aber Hass und Ausgrenzung sind christlich nicht zu machen!"



"Nun sag', wie hast du's mit der Religion?" Unter dieser Überschrift diskutieren am Samstag auf dem Katholikentag Vertreter aller im Bundestag vertretenen Parteien zum Thema Kirche und Religion in Staat und Gesellschaft. Also auch ein Vertreter der AfD: Volker Münz, kirchenpolitischer Sprecher seiner Partei. Die Einladung Münz' durch das Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) wurde von teils heftiger Kritik begleitet. So gibt es beispielsweise eine von zahlreichen Theologinnen und Theologen sowie katholischen Laien unterzeichnete "Münsteraner Erklärung", die die Entscheidung nicht hinnehmen wollen: Die AfD, so ist da zu lesen, stelle "eine Normalisierung einer menschenfeindlichen und hasserfüllten Politik dar".

"Wenn wir sie ausgeladen hätten, wäre die Kritik mindestens so groß"

Thomas Sternberg ist der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken. Er verteidigt die Einladung des AfD-Politikers: "Wenn wir ein Podium veranstalten, bei dem die kirchenpolitischen Sprecher aller im Bundestag vertretenen Fraktionen auftreten und dabei sind und ihre Positionen vorstellen, dann wäre es merkwürdig, eine Fraktion auszuladen. […] Ich bin ganz sicher: Wenn wir sie ausgeladen hätten, wäre die Kritik mindestens so groß. Ich nehme das so ernst nicht." Dennoch stellt Sternberg eindeutig klar, wie wenig er von der AfD hält: "Die AfD hat sich in einer Weise radikalisiert und setzt sich auch nicht ab von wirklich menschenfeindlichen Äußerungen. Im Grunde genommen werden die Vorgänge in der AfD täglich schlimmer. […] Wenn jemand als Bundestagsabgeordneter geradezu ungeheuerliche Bemerkungen machen kann und wird dafür nicht gemaßregelt, wenn Äußerungen gemacht werden, von denen ich gedacht hätte, sie gehörten in das Wörterbuch des Unmenschen und würden nach '45 nicht mehr möglich sein, wenn politische Ausgrenzung betrieben wird, dann findet das den energischen und eindeutigsten Protest der katholischen Frauen und Männer. "

"Dieses Maß an Hass und Ausgrenzung ist christlich nicht zu machen"