- Anwalt: Einigung auf Musterklage ist "Mogelpackung"

Die Verbraucher müssen dort bestimmte Angaben machen, unter anderem Name, Anschrift und ein paar Details zum Streitgegenstand - aber bei weitem nicht so viele Angaben wie bei den ersten zehn Fällen, die vom Gericht geprüft werden. Die Meldung muss in Textform eingereicht werden. Das soll perspektivisch möglichst auch komplett online machbar sein. Unterstützung durch einen Anwalt soll dazu nicht nötig sein. Verbraucherschützer fordern, den Eintrag ins Klageregister möglichst unkompliziert zu gestalten. Der Chef des Bundesverbands der Verbraucherzentralen, Klaus Müller, mahnt: «Wenn sich Verbraucher an einer Klage beteiligen möchten, müssen sie sich auch selbstständig - und ohne abgeschlossenes Jurastudium - anmelden können.»