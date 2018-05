imago/Jochen Tack Bild: imago/Jochen Tack

- Startet Schwarz-Rot die digitale Aufholjagd?

In Fragen der Digitalisierung hinkt Deutschland deutlich hinterher, gerade im Vergleich zu den Musterschülern in den baltischen und skandinavischen Staaten. Deshalb war das Thema auch am Dienstag Schwerpunkt beim schwarz-roten Fraktionstreffen in Murnau. Aber reicht das, was sich die Koalition vorgenommen hat? Das fragen wir das CDU-Vorstandsmitglied Carsten Linnemann.



Die große Koalition will Chancen und Risiken des tiefgreifenden Wandels durch künstliche Intelligenz umfassend untersuchen und diskutieren lassen. Dazu setzten die Spitzen der Bundestagsfraktionen von Union und SPD am Dienstag bei einer Klausurtagung im bayerischen Murnau eine Fachkommission ein.



"Das kann auch viele neuartige Arbeitsplätze bringen", sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. So zeigte der renommierte Robotikforscher Sami Haddadin von der Technischen Universität München bei der Klausur einen Prototypen, der zum Beispiel Mobiltelefone zusammenbauen kann. Damit könne man solche Dinge wieder wirtschaftlich in Deutschland fertigen, sagte Haddadin.



Dafür wiederum braucht man zum Beispiel Programmierer. "Es ist kinderleicht, das System zu programmieren, das können Facharbeiter, selbst Kinder können das", sagt Haddadin. "Das ist die

Demokratisierung einer mit künstlicher Intelligenz ausgestatteten Maschine."

Technik soll Ärzten, Feuerwehr und Verkehrsplanern helfen