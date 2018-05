dpa/Ralf Vennenbernd Bild: dpa/Ralf Vennenbernd

Mi 09.05.2018 | 09:05 | Interviews

- AfD-Politiker Münz: "Müssen miteinander sprechen"

In Münster wird am Mittwochabend der Katholikentag unter dem Leitwort "Suche Frieden" eröffnet. Zu dem fünftägigen Programm mit 1.000 Veranstaltungen werden zehntausende Besucher erwartet. Vor zwei Jahren in Leipzig war die AfD unerwünscht. Diesmal aber sitzt Volker Münz, der kirchenpolitische Sprecher der Partei, auf dem Podium. Im Inforadio ruft er zum Dialog auf.

Stichwort: Katholikentag Deutsche Katholikentage sind Treffen, bei denen sich die Kirche mit ihren Verbänden und Institutionen über mehrere Tage der Öffentlichkeit präsentiert. Sie finden in der Regel alle zwei Jahre in wechselnden Städten statt.



Bei Katholikentagen diskutieren Zehntausende Christen über kirchliche und gesellschaftspolitische Themen und feiern Gottesdienste. Veranstalter ist das Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK); Gastgeber ist die jeweilige Diözese des Austragungsortes, in diesem Jahr das Bistum Münster.



Die Geschichte der Katholikentage reicht bis 1848 zurück. Von ihnen gingen immer wieder Impulse aus, etwa für die Entwicklung einer katholisch-sozialen Bewegung oder für den Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg. In nationalsozialistischer Zeit gab es keine Katholikentage. Das 1933 geplante Treffen wurde abgesagt, nachdem es

von einer "Treueerklärung für Führer und Reich" abhängig gemacht worden war. Zuletzt prägten zahlreiche Teilnehmer mit ihrem Eintreten für Frieden und Umweltschutz sowie für ökumenische Fragen die Treffen. (Quelle: KNA)



"Ich halte es für wichtig und richtig, dass wir als Demokraten und auch als Christen miteinander sprechen - auch wenn wir unterschiedlicher Meinung sind", so Münz. Er wisse, dass er nicht alle überzeugen könne, aber man müsse trotzdem miteinander reden. "Auf der einen Seite fahre ich mit einem etwas mulmigen Gefühl nach Münster, sage ich ganz offen und ehrlich", sagte der religionspolitsche Sprecher der AfD im Bundestag. Dennoch fahre er gerne hin. Denn er wolle die Position seiner Partei darstellen - dass sie oft als menschenverachtend bezeichnet werde, seien "Pauschalurteile".

Münz konzentriert sich aufs Grundsatzprogramm

Münz kündigte an, dass er vor allem das Grundsatzprogramm der AfD vorstellen will. "Aus dem Parteiprogramm geht das, was uns vorgeworfen wird, mitnichten hervor", sagte er. "Eine ganze Partei so abzuqualifizieren, ist nicht in Ordnung." Gleichzeitig erklärte Münch, dass er nicht für alle Parteikollegen sprechen könne. "Es ist immer schwer, für die gesamte Partei und für alle Menschen in der Partei, ich sage mal: Den Kopf hinzuhalten und die Hand ins Feuer zu halten." Über einzelne Äußerungen einzelner Menschen könne man geteilter Meinung sein.



Münz: Großes Problem ist Einwanderung