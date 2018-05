- Kopftuchstreit: Behrendt für Reform des Neutralitätsgesetzes

Das Land Berlin darf einer Lehrerin mit Kopftuch untersagen, an einer Grundschule zu unterrichten. Das hat das Arbeitsgericht entschieden. Es verwies zur Begründung auf das Berliner Neutralitätsgesetz. Demnach dürfen Beschäftigte im öffentlichen Dienst keine religiös geprägten Kleidungsstücke tragen. Die Lehrerin hatte geklagt, weil sie mit Kopftuch an einer Grundschule unterrichten wollte. Berlins Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) sagte im Inforadio, es sei an der Zeit, das Neutralitätsgesetz zu ändern - man sollte einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts folgen.

Eine muslimische Lehrerin darf nicht mit Kopftuch an einer Grundschule in der Hauptstadt unterrichten. Das Berliner Arbeitsgericht wies am Mittwoch in erster Instanz eine Klage der Frau ab. Das Gericht erachtete das in Berlin geltende Neutralitätsgesetz nicht als verfassungswidrig.

Das Gesetz verbietet das Tragen von religiös geprägten Kleidungsstücken im öffentlichen Dienst. Die Lehrerin hatte gegen das Land geklagt, weil sie mit Kopftuch an der Grundschule unterrichten wollte. Vor ihrer Einstellung hatte sie bejaht, dass sie das Neutralitätsgesetz kenne.

Berlins Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) sagte im Inforadio, das Urteil sei noch nicht rechtskräftig, man müsse abwarten, ob die Klägerin in Berufung geht. Er sehe jedoch, dass das Urteil der Rechtssprechung des Landesarbeitsgerichts aus dem letzten Jahr widerspreche - dort sei gesagt worden, „das geht so nicht, ihr könnt in Berlin die jungen Muslime nicht von den Schulen fernhalten, wenn sie ein Kopftuch tragen wollen."

Zudem wies er auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts hin, das pauschale Verbote religiöser Symbole als diskriminierend verboten hat. Es sei an der Zeit, darüber nachzudenken, "ob man das so laufen lassen kann oder ob man nicht doch sagt, wir folgen hier dem Bundesverfassungsgericht und ändern das Gesetz."