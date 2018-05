imago/Juergen Blume Bild: imago/Juergen Blume

- "Die Telemedizin ist nicht das Allheilmittel"

Die Diagnose per Video-Konferenz - und das Rezept kommt per E-mail. Die Telemedizin ist in Deutschland auf dem Vormarsch. Auch beim Deutschen Ärztetag in Erfurt wird über sie diskutiert. Der Unfallchirurg Dr. Steffen König aus dem Vorstand der Landesärztekammer Brandenburg wies im Inforadio auf die zahlreichen Vorteile dieser Behandlungsmethode hin - zeigte aber auch die Grenzen auf.

Der Ärztetag in Erfurt diskutiert darüber, wie gesetzlich Krankenversicherte schneller einen Termin beim Arzt bekommen können. Diskutiert wird in diesem Zusammenhang auch über Sprechstunden per Videoschalte. Der Brandenburger Unfallarzt und Vorstand des Marburger Bundes, Dr. Steffen König, sagte im Inforadio, das Land Brandenburg müsse sich im Bereich der Telemedizin nicht zu verstecken. "In Brandenburg gibt es zahlreiche telemedizinische Anwendungen, die gut funktionieren. Ich denke da nur an die Versorgung von Schlaganfall-Patienten." König, Chefarzt der Unfallchirurgie im Krankenhaus Märkisch-Oderland in Strausberg, sagte, er kenne das auch aus seiner Klinik: "Patienten, die mit der Diagnose Schlaganfall ins Krankenhaus gekommen sind, haben wir telemedizinsch untersuchen lassen - mit einem speziellen Gerät, dem Teledoc. Und dann haben wir die Bilder verschickt. Daraufhin haben Spezialisten am anderen Ende der Leitung die Diagnose konkretisiert und dann haben wir gemeinsam die Entscheidung getroffen: Bleibt der Patient in unserer Klinik oder muss der Patient in eine gößere Klinik verlegt werden." Dies habe Vorteile für beide Seiten gebracht. Für bestimmte Fälle, so der Mediziner, sei die Telemedizin durchaus von Vorteil, sie sei aber kein Allheilmittel.

Fragen und Antworten zur Telemedizin

* WAS IST TELEMEDIZIN?



Bei der Telemedizin beobachtet und beurteilt ein Arzt medizinische Befunde oder Daten eines Patienten über digitale Kommunikationswege - etwa über das Internet per Videosprechstunde oder über eine Handyapp. Patient und Arzt halten sich dabei an unterschiedlichen Orten auf. Telemedizinische Anwendungen gibt es aber auch zwischen Ärzten, etwa um Befunde und Röntgenbilder elektronisch auszutauschen oder eine Zweitmeinung einzuholen.

* WELCHEN NUTZEN BRINGT DAS? Vor allem in ländlichen Regionen, die häufig medizinisch unterversorgt sind, kann die Telemedizin nützlich sein. Patienten kann so mancher Weg zum Arzt erspart bleiben, wenn Befunde und Beschwerden am Bildschirm abgeklärt werden können. Auch bei der Nachsorge nach Operationen oder der Überwachung von chronisch Kranken etwa mit Herzschwäche ist die Telemedizin hilfreich. Die Betroffenen übermitteln regelmäßig ihre Daten wie Blutdruck und EKG-Werte von zu Hause an Ärzte, die dann im Notfall einschreiten können. Das kann die Prognose verbessern und im Ernstfall Leben retten. In mehreren Bundesländern werden auch Schlaganfallpatienten auf sogenannten Tele-Stroke-Units behandelt, wenn das nächste Krankenhaus über keine solche spezielle Schlaganfalleinheit verfügt. Per Videokonferenz können vernetzte Kliniken dann mit einem spezialisierten Arzt in Kontakt treten und über das weitere Vorgehen entscheiden.

