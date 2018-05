- Die Angstmacher: Medien, Kameras - und Algorithmen

Die Zahl der Straftaten ist 2017 um fast zehn Prozent zurückgegangen. Eine an sich erfreuliche Zahl, die jedoch nicht mit der subjektiven Wahrnehmung der Menschen übereinstimmt. Die fühlen sich zunehmend unsicher. Prof. Thomas Bliesener vom Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachsen erklärt, woran dieses Ungleichgewicht seiner Meinung nach liegt.

Bundesweit hat es im vergangenen Jahr weniger Straftaten gegeben. Das belegt die neue Kriminalstatistik, die Bundesinnenminister Seehofer gemeinsam mit dem Vorsitzenden der Innenministerkonferenz, dem Ressortchef in Sachsen-Anhalt, Stahlknecht, vorgestellt hat. Demnach ist die Kriminalität um fast 10 Prozent zurück gegangen. Die Statistik belegt, dass 2017 ingesamt etwa 5,76 Millionen Delikte begangen wurden.

Vor allem gab es deutlich weniger Einbrüche. Das liege daran, dass die Polizei die Bürger besser präventiv informiere, sagte der Direktor des Kriminologischen Forschungs-Instituts Niedersachsen, Thomas Bliesener, im Inforadio. Darüberhinaus seien die Wohnungen besser gesichert. Deshalb lohnten sich Einbrüche kaum noch für die Täter.

Bliesener wundert der Rückgang nicht, weil es in den letzten Jahren einen eindeutigenTrend gegeben habe: "Eine stetige Abnahme insbesondere bei den Delikten, die die große Masse der Kriminalität ausmachen, also Diebstahlsdelikte, Eigentumsdelikte." In jüngster Zeit habe es zwar eine Zunahme an Delikten durch die Zuwanderung, aber: "Es war zu hoffen, wenn es uns gelingt, diese Menschen zu integrieren, dass dann auch dieser alte Trend sich fortsetzt."