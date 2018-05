Bild: dpa

Di 08.05.2018 | 07:25 | Interviews

- Ankerzentren: Vorbild Bamberg?

Wer nicht als Flüchtling anerkannt wird, soll aus sogenannten "Ankerzentren" bald direkt abgeschoben werden können - das wurde im Koalitionsvertrag so festgehalten. In Bamberg gibt es eine solche Einrichtung. Nach Angaben der Regierung von Oberfranken leben derzeit 1357 Menschen dort. Pfarrerin Mirjam Elsel ist im Dekanatsbezirk für die Koordinierung von Flüchtlingsarbeit zuständig. Wir fragen sie, welche Vor- und Nachteile sie sieht und wie sie die Zustände in der Einrichtung bewertet.