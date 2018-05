- "'Weissensee' - das ist ein Stück Zeitgeschichte"

Am Dienstagabend startet die 4. Staffel der preisgekrönten ARD-Serie "Weissensee". Diesmal geht es um die chaotische Phase rund um das Jahr 1990. Wir lassen uns von Drehbuchautor und Regisseur Friedemann Fromm erklären, welche Verantwortung die Arbeit an einer Serie mit sich bringt, die von ihrer historischen Authentizität lebt.



Die ARD-Fernsehserie "Weissensee" ist längst Kult. 2010 wurde die erste Staffel ausgestrahlt - noch mit dem Untertitel "Eine Berliner Liebesgeschichte" - die Zeit: Die frühen 80er Jahre. Der Ort: Ost-Berlin. Dann ging´s immer weiter - über die Endphase der DDR, den Mauerfall bis hin zur Nachwendezeit

Am Dienstagabend startet in der ARD die vierte Staffel: Die spielt im Schlüsseljahr 1990: Das Alte war noch nicht wirklich weg, das Neue aber auch noch nicht richtig da. Chaos, Auflösung, Unsicherheit allerorten.

Regisseur und Drehbuchautor der Staffel ist Friedemann Fromm. Wie er diese Zeit - aus der Ferne – erlebt hat, wie eine solch komplizierte Zeit in ein Drehbuch zu gießen war und was er bei der Arbeit an der Serie gelernt hat, erzählt er im Interview.