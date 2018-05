- Die Kriminalität sinkt - doch die Angst steigt

2017 wurden rund zehn Prozent weniger Verbrechen erfasst als im Vorjahr. Dennoch wächst das Gefühl der Unsicherheit in der Bevölkerung. Holger Stahlknecht (CDU), Innenminister von Sachsen-Anhalt, sieht mehrere Gründe für die Verunsicherung: Die zunehmende Vernetzung, einen "politisch-journalistischen Verstärker-Kreislauf" und den Eindruck des Kontrollverlustes, der durch die Einwanderungssituation 2015 entstanden sei.



Das ist nichts neues, meint Holger Stahlknecht (CDU), Innenminister von Sachsen-Anhalt: "Die gefühlte Sicherheitslage der Menschen ist schon immer schlechter gewesen als die objektive Sicherheitslage." In den letzten zwei Jahren habe sich das allerdings verstärkt und dafür gebe es Gründe. Zum Beispiel die immer stärkere Vernetzung: "Wenn in New York jemand umgebracht wird, hat man das taufrisch auch hier in den Netzwerken und die Betroffenheit bleibt dann zunächst mal die gleiche, egal ob das 1.000 oder 10.000 Kilometer entfernt stattfand."