dpa Bild: dpa

Mo 07.05.2018 | 15:05 | Interviews

- "Kaum einer weiß, was ein Landrat tut"

In vier Brandenburger Landkreisen mussten die neuen Landräte am Sonntag in Stichwahlen ermittelt werden. Doch nicht überall gibt es abschließende Ergebnisse: Die Wahlbeteiligung war so niedrig, dass der Gewinner das Quorum nicht geschafft hat. Das passiert bei Landratswahlen immer wieder – nicht nur in Brandenburg. Oliver Wiedmann vom Verein "Mehr Demokratie in Berlin und Brandenburg plädiert dafür, das Wahlsystem zu verändern: Würde man die Landratswahlen mit den Kreistagswahlen zusammenlegen, würde die Wahlbeteiligung höher ausfallen.