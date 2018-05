imago/Revierfoto Bild: imago/Revierfoto

Mo 07.05.2018

- Moralisch fragwürdig, aber legal

"Krank sein bei der Post? Besser nicht!" - das titelt heute die Süddeutsche Zeitung. Die Deutsche Post guckt sehr genau, wie oft ihre Befristet-Angestellten krank sind. Nur wenn Brief- und Paketboten innerhalb von zwei Jahren nicht mehr als 20 Tage krank waren, bekommen sie einen unbefristeten Festvertrag. Aus der Politik hagelt es Kritik: Das sei keine moderne Personalführung, sagt etwa der arbeitsmarktpolitische Sprecher der Union. Unser Korrespondent in Bonn Jörg Sauerwein fasst zusammen: "Bald könnten sich die Mitarbeiter krank zur Arbeit schleppen - was dann erst recht der Gesundheit schadet."