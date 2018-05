dpa/Bernd Wüstneck Bild: dpa/Bernd Wüstneck

- Brutal oder normal? Wie realistisch sind die Einstellungskriterien der Deutschen Post?

Maximal sechs Krankmeldungen und 20 Fehltage insgesamt - innerhalb von zwei Jahren. Öfter dürfen Mitarbeiter der Deutschen Post nicht krank werden, sonst haben sie in der Regel keine Aussicht auf einen unbefristeten Arbeitsvertrag bzw. auf eine Entfristung ihres Zeitvertrags. Unabhängig von der moralischen Bewertung: Wie realistisch sind diese Vorgaben? Offenbar nur in geringem Maße: Markus Meyer vom Wissenschaftlichen Institut der AOK und Mitherausgeber des Fehlzeitenreports sagt im Interview: "Im Schnitt sind es pro Jahr mehr als das Doppelte an Fehltagen, nämlich 24,3 pro Jahr."

Bei den Gewerkschaften stoßen die Kriterien der Deutschen Post zur Entfristung von Arbeitsverträgen auf deutliche Kritik. "Es ist arbeitsrechtlich nicht angreifbar, aber es ist moralisch höchst verwerflich", sagte der Chef des Deutschen Gewerkschaftsbunds, Reiner Hoffmann, am Montag in Berlin. "Es ist an der Zeit, dass mit diesem Unfug aufgeräumt wird." Hoffmann sagte, er freue sich, dass Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) sich dafür einsetzen wolle, diese Praxis zu ändern.

Bundesfinanzminister Scholz: "Diese Praxis nehmen wir nicht hin"

Scholz hatte angekündigt, den Einfluss des Bundes nutzen und die umstrittene Einstellungspraxis bei der Deutschen Post ändern. "Diejenigen, die für uns im Aufsichtsrat sitzen, haben sich vorgenommen, (...), darauf zu reagieren und die Gespräche schon vereinbart", sagte der SPD-Politiker am Sonntagabend in der ARD-Sendung "Anne Will" und fügte hinzu: "Es wird gleich reagiert, damit es zu einer veränderten Praxis kommt, so weit wir das beeinflussen können." Scholz sagte, er nehme diese Praxis nicht hin, sie sei nicht in Ordnung und nicht gut. Er sei überzeugt, dass die befristete Beschäftigung zurückgedrängt werden müsse. Bei der Post könne der Bund den Einfluss nehmen, den er habe.

