Mo 07.05.2018 | 07:25 | Interviews

- Große Pläne auf großem Berg

Die Fraktionsspitzen der Großen Koalition treffen sich am Montag auf Deutschlands höchstem Berg: Der Zugspitze. Bei der Klausurtagung soll es um große Zukunftsthemen gehen - doch an vielen Stellen zanken Union und SPD bereits, etwa beim Wehretat. Kann es trotzdem ein gutes Treffen werden? Das fragen wir am Montagmorgen jemanden, der auf der Zugspitze dabei ist: Carsten Linnemann, Vize-Fraktionschef der CDU.

Die Fraktionsspitzen von CDU/CSU und SPD werden nach Darstellung von Unionsfraktionschef Volker Kauder bei ihrer Klausur in Bayern "wichtige Zeichen für die gesamte Legislaturperiode setzen". So sollten Zukunftsthemen wie die künstliche Intelligenz oder die berufliche Aus- und Weiterbildung im Digitalzeitalter besprochen werden, sagte der CDU-Politiker am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. Der Klimawandel werde ebenfalls ein Thema sein.



"Wir werden auch zeigen, dass wir die ganz aktuellen Sorgen der Bürger aufgreifen", betonte Kauder. Dazu gehöre die Mietpreisentwicklung insbesondere in Ballungsgebieten. "Wir müssen vor allem die Voraussetzungen schaffen, dass mehr gebaut wird und dass junge Familien eher Wohneigentum erwerben können." Dies sei die beste Altersvorsorge.



Die geschäftsführenden Vorstände der beiden Koalitionsfraktionen werden sich an diesem Montag auf Deutschlands höchstem Berg, der Zugspitze, treffen. Am Dienstag sollen die Beratungen in Murnau am Staffelsee südlich von München fortgesetzt werden.



Nahles will hohe Mieten bremsen

Die SPD-Partei- und Fraktionsvorsitzende Andrea Nahles setzt auf ein rasches Paket der großen Koalition zur Dämpfung des Mietenanstiegs in Städten und für eine Wohnungsbauoffensive. "Wir haben uns viel vorgenommen. Gerade beim Thema bezahlbares Wohnen und Mieten wollen wir zügig vorankommen und erste Vereinbarungen aus dem Koalitionsvertrag umsetzen", sagte Nahles der Deutschen

Presse-Agentur. "Das Wohnen ist die soziale Frage unserer Zeit, die Menschen warten darauf, dass jetzt etwas passiert", betonte Nahles. Es wird erwartet, dass die Fraktionsspitzen um Nahles, Kauder und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt konkrete Pläne präsentieren werden, die dann rasch gesetzlich geregelt werden sollen.

Details zum Baukindergeld