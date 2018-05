imago stock&people Bild: imago stock&people

- Berliner Startups gegen den Klimawandel

Die Klimakonferenz in Bonn beschäftigt sich in diesen Tagen intensiv damit, was zum Schutz der Umwelt getan werden kann. Hilfe kommt möglicherweise von jungen Berliner Unternehmen: Das Netzwerk "Climate-KIC" bietet eine Plattform für Startups, die sich mit "Sauberen Technologien" befassen. Gründer Björn Grindberg erklärt uns, wie Startups zum Erreichen der Klimaziele beitragen können.