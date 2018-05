- "Deutschland hat beim Klimaschutz ein echtes Problem"

Bei der Bonner Klimakonferenz in Bonn ist Halbzeit. Noch bis Donnerstag beraten Experten darüber, wie das Pariser Klimaschutz-Abkommen umgesetzt werden kann. Deutschland setzt sich international immer sehr für das Thema ein, aber sind wir selbst tatsächlich vorbildlich? Nein, sagt Lutz Weisch von der Entwicklungs- und Umweltorganisation Germanwatch: Deutschland liefere gerade nicht das, was es versprochen hat.



UN-Klimachefin Patricia Espinosa hat zu einer schnellen und transparenten Umsetzung des Pariser Abkommens aufgerufen. "Wir müssen unsere Ambitionen dramatisch verstärken", sagte die Mexikanerin am 30 April in Bonn zu Beginn der neuen UN-Klimakonferenz mit über 4.000 Delegierten aus aller Welt. "Unser Zeitfenster schließt sich sehr schnell." Die vielen Wetterkatastrophen des vergangenen Jahres hätten dies noch einmal deutlich gemacht.

Die Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock kritisierte, Deutschland habe bei der Konferenz nichts anzubieten. "Während die Klimakrise weiter voranschreitet, hat die Bundesregierung auch ein halbes Jahr später keinen Plan, wie sie CO2 einsparen will", sagte Baerbock laut Pressemitteilung.

Auch Umweltschutzverbände forderten die Regierung auf, zügig einen Zeitplan für einen schnellen Kohleausstieg vorzulegen. Staatssekretär Flasbarth sagte: "Wir haben noch eine Menge zu tun, aber es ist nicht so, als ob wir mit leeren Händen dastehen." Seit 1990 habe Deutschland seine Treibhausgas-Emissionen um 28 Prozent gemindert.

Der 2015 vereinbarte Klimapakt von Paris sieht vor, die gefährliche Erderwärmung in einem weltweiten Kraftakt in den nächsten Jahrzehnten zu bremsen und so dramatische Folgen wie Dürren und einen Anstieg der Weltmeere zu mildern.

(Mit Material von: dpa)