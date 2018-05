Bild: imago/blickwinkel

Sa 05.05.2018 | 08:24 | Interviews

- Kein Literaturnobelpreis 2018

In diesem Jahr wird wegen der Krise in der Schwedischen Akademie kein Literaturnobelpreis vergeben. Wie die Jury am Freitag in Stockholm mitteilte, soll der Preis für 2018 stattdessen im kommenden Jahr zusammen mit dem Preis für 2019 vergeben werden. Die Zeit bis dahin sei erforderlich, um das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Schwedische Akademie wieder herzustellen. Die nämlich wird derzeit von einem Belästigungs- und Korruptionsskandal erschüttert. Ist die Absage also konsequent und folgerichtig? Irina Grabowski fragt Literaturkritikerin Sigrid Löffler.