- Gefürchtete Blutsauger am Wegesrand

Sobald es wärmer wird, regen sich auch wieder die Zecken. Die winzigen Tiere wollen sich mit Blut vollsaugen - gerne auch beim Menschen. Welche Krankheiten Zecken übertragen können und wie man sich am besten vor den Tieren schützt, erklärt Ute Mackenstedt vom Institut für Zoologie der Universität Hohenheim im Inforadio.

Die Zahl der Risikogebiete für durch Zecken übertragene Hirnhautentzündungen ist in Deutschland gestiegen. Derzeit gelten 156 Kreise als Risikogebiete für die Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME), wie das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin am Donnerstag mitteilte. Damit hat sich die Zahl der betroffenen Stadt- und Landkreise im Vergleich zum Vorjahr um zehn erhöht. Neue Risikogebiete kamen in Sachsen, Thüringen und Bayern hinzu.



Als FSME-Risikogebiete gelten fast ganz Bayern und Baden-Württemberg. Auch Südhessen, das südöstliche Thüringen sowie Teile von Rheinland-Pfalz, des Saarlands und Sachsens sind betroffen.



In der aktuellen Einstufung der Risikogebiete kamen den Angaben zufolge fünf Gebiete in Bayern, darunter die Landkreise München und Starnberg, zwei Kreise in Thüringen und drei weitere Kreise in Sachsen hinzu. Alle grenzen an bereits bestehende Risikogebiete in Deutschland oder Tschechien.