- "Die Bündnis- und Landesverteidigung ist wieder wichtiger geworden"

Verteidigungsministerin von der Leyen will die Bundeswehr wieder verstärkt zur Landesverteidigung einsetzen. Ein Grundsatzpapier ihres Ministeriums sieht vor, die Fokusierung auf Auslandseinsätze zu beenden. Am vergangenen Wochenende war bekannt geworden, dass die Ministerin auch mehr Geld für die Bundeswehr fordert. Der verteidigungspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Fritz Felgentreu, zeigt sich davon nicht überrascht. Man sei sich einig, dass die Bundeswehr hier den größten Nachholbedarf habe.



Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs hat die Bundeswehr sich auf Auslandseinsätze wie im Kosovo oder in Afghanistan konzentriert. Seit dem Ausbruch des Ukraine-Konflikts und der russischen Annexion der Krim 2014 wachsen allerdings die Spannungen zwischen Nato mit Russland. Vor allem die baltischen EU-Staaten Estland, Lettland und Litauen fühlen sich vom großen Nachbarn im Osten bedroht. Die Bündnispartner rüsten auf, die Landes- und Bündnisverteidigung rückt wieder in den Mittelpunkt der europäischen Sicherheitspolitik. Dabei gehe es auch um die Verschränkung von Truppenteilen in Europa und um die schnelle Verlegbarkeit von Truppen und schwerem Kriegsgerät auf dem Kontinent, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums.



In diesem Jahr noch soll ein Fähigkeitsprofil der Bundeswehr erstellt werden, das die erforderlichen Ressourcen beschreibt. Konkret bedeutet die Neuausrichtung, dass die Truppe kräftig aufwachsen muss und dafür viele Milliarden Euro braucht. Strukturen müssten wieder aufgebaut werden, die zum Teil komplett verloren gegangen seien. (dpa)