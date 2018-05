imago stock&people Bild: imago stock&people

Fr 04.05.2018 | 10:25 | Interviews

- Berlin hat jetzt eine Regenwasser-Agentur

Es sprudelt aus Gully-Deckeln, Straßen sind überschwemmt, Keller vollgelaufen: Die Starkregenfälle im vergangenen Sommer haben Berlin mal wieder an die Grenzen seiner Kapazitäten gebracht. In Zukunft will die Stadt nun besser gewappnet sein - mit einer "Regenwasser-Agentur", die Freitag gegründet wurde. Was ihr Ziel ist, erklärt Jörg Simon, Vorstandsvorsitzender der Berliner Wasserbetriebe, im Inforadio.



