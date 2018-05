imago stock&people Bild: imago stock&people

Fr 04.05.2018 | 07:45 | Interviews

- Grünen-Politikerin kritisiert nächtliche Abschiebungen

In der Nacht zum Montag haben Flüchtlinge in der Einrichtung in Ellwangen gewaltsam die Abschiebung eines Asylbewerbers aus Togo verhindert. Erst am Donnerstag konnte die Polizei ihn in Gewahrsam nehmen. Organisierter Widerstand von Flüchtlingen gegen Polizisten - diese neue Dimension hat die Diskussion um Abschiebungen neu aufkommen lassen. Luise Amtsberg, flüchtlingspolitische Sprecherin von Bündnis 90/Die Grünen, kritisiert im Inforadio die Wahl des Zeitpunkts.



"Vielleicht sollte man noch mal darüber sprechen, was Abschiebungen bei Nacht und meistens ja auch unangekündigt bedeuten", so die Grünen-Politikerin. Sie halte diese Fragestellung für zentral. "Warum muss so eine Maßnahme, die hochgradig sensibel ist, um 2:30 Uhr durchgeführt werden?" fragt Amtsberg. "Das kann für Polizeibeamte sehr, sehr schwierig und unangenehm sein."