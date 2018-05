imago/Jochen Tack Bild: imago/Jochen Tack

Fr 04.05.2018 | 07:05 | Interviews

- Säuglingssterblichkeit in Neukölln: "Eltern besser aufklären"

Nirgends in Berlin sterben so viele Säuglinge wie in Neukölln. Besonders besorgniserregend: Während in Gesamt-Berlin die Säuglingssterblichkeit zurückgeht, steigt sie in dem Bezirk. Dr. Babett Ramsauer, Leitende Oberärztin der Klinik für Geburtsmedizin im Vivantes-Krankenhaus Neukölln, sagt im Inforadio, das liege wohl vor allem an dem sozial niedrigen Status der Neuköllner.