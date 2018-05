dpa Bild: dpa

- Berliner Theatertreffen beginnt

Ab Freitag sind in Berlin wieder die zehn bemerkenswertesten deutsch-sprachigen Schauspielinszenierungen der Saison zu sehen - beim Theatertreffen 2018. Mit dabei sind unter anderen das Hamburger Thalia-Theater, die Münchner Kammerspiele und die Berliner Schaubühne. Wir sprechen mit dem Intendanten der Berliner Festspiele, Thomas Oberender, über das Programm.

Stars wie Sophie Rois, Nina Hoss, Joachim Meyerhoff, Nicola Mastroberardino und Martin Wuttke treten von Freitag (4.5.) an beim 55. Theatertreffen deutschsprachiger Bühnen auf. Für das

Berliner Festival wählte eine Kritiker-Jury die zehn "bemerkenswertesten" Inszenierungen der Saison aus Deutschland, Österreich und der Schweiz aus. Die 18 000 Tickets für die Aufführungen sowie weitere Theatertreffen-Veranstaltungen sind fast restlos ausverkauft, wie die Berliner Festspiele am Mittwoch mitteilten.



"Die Auswahl des diesjährigen Theatertreffens steht für ein sehr lebendiges, spielerisch kraftvolles Stadttheater", sagte der Leiter Daniel Richter (42) im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur. "Die Inszenierungen rütteln an unserem mitteleuropäischen Selbstverständnis, das weiß, männlich und privilegiert ist", so Richter. "Auffällig ist, dass alle Inszenierungen sehr vertraute Geschichten in neuen Versionen erzählen. Geschichten, die vor dem Hintergrund anderer Perspektiven und Erfahrungen umgeschrieben werden."

Drei Berliner Regisseure und Regieteams

Gezeigt werden bis zum 21. Mai Regiearbeiten unter anderem von Frank Castorf, Ulrich Rasche, Karin Henkel, Falk Richter und Thomas Ostermeier. Zum Auftakt steht am Freitagabend Castorfs letzte große Volksbühnen-Inszenierung auf dem Programm. Der frühere Volksbühnen-Intendant zeigt seine rund siebenstündige Version von Goethes "Faust". Auf der Bühne werden unter anderem Martin Wuttke als Faust, Marc Hosemann als Mephistopheles und Sophie Rois als Hexe stehen.



Gleich drei in Berlin arbeitende Regisseure und Regieteams wurden mit ihren Inszenierungen zum Theatertreffen eingeladen. Neben Castorf ist auch Thomas Ostermeier, Künstlerischer Leiter der Berliner Schaubühne, dabei. Er zeigt "Rückkehr nach Reims" nach dem Roman von Didier Eribon und mit Nina Hoss in der Hauptrolle. Aus Termingründen nicht gezeigt werden kann das Mammutprojekt "Nationaltheater Reinickendorf" von Vegard Vinge und Ida Müller, das im vergangenen Sommer in der Hauptstadt Premiere hatte. Zwei Theatertreffen-Einladungen ergatterten die Münchner Kammerspiele. Regisseurin Anta Helena Recke zeigt eine Neuinszenierung von Anna-Sophie Mahlers Roman-Adaption "Mittelreich". Ihr Regiekollege Christopher Rüping hat Brechts Klassiker "Trommeln in der Nacht" neu aufgearbeitet.

Besuch aus der Schweiz und Österreich