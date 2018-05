- Biotonne: 2019 flächendeckend in Berlin

Auf ihrer Jahrespressekonferenz hat die Berliner Stadtreinigung BSR über den Zustand der Grünflächen in der Stadt und die weiteren Pläne zur Biotonne berichtet. Wir sprechen darüber mit Berlin-Reporter Holger Hansen.



Die Berliner Stadtreinigungsbetriebe hatten gerade einiges zu tun: Die BSR musste den Müll wegräumen, der nach dem 1. Mai in Kreuzberg liegen geblieben war. Auf den Straßen, aber auch im Görlitzer Park.

Am Donnerstag hat die Stadtreinigung ihre Jahrespressekonferenz gegeben. Es ging um den Zustand der Grundflächen der Parks und auch um die Frage: Was wird aus der Bio-Tonne? Die müsste eigentlich seit 2015 an jedem Haus stehen. Aber so richtig hat sich das nicht durchgesetzt. Über die Gründe sprechen wir mit rbb-Berlin-Reporter Holger Hansen