Die Landeserstaufnahmeeinrichtung in Ellwangen ist seit April 2015 in einem Teil der dortigen früheren Reinhardt-Kaserne angesiedelt. Derzeit sind dort 490 Flüchtlinge untergebracht, wie ein Sprecher der Stadtverwaltung am Donnerstag mitteilte. Über die Hälfte der Flüchtlinge stamme aus Afrika. In der Einrichtung finden den Angaben zufolge alle für eine Erstaufnahme wesentlichen Schritte von der Registrierung, der Gesundheits- oder Röntgenuntersuchung bis hin zur Antragstellung beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge statt.

Nach wenigen Wochen werden dann die Flüchtlinge auf Grundlage eines Bevölkerungsschlüssels den Stadt- und Landkreisen zur vorläufigen Unterbringung zugeteilt. Im Frühjahr 2020 endet ein mit der Stadt und dem Ostalbkreis geschlossener Vertrag über den Betrieb. Über eine Verlängerung wollen Stadtverwaltung und Gemeinderat wohl noch dieses Halbjahr entscheiden, wie ein Sprecher der Kommune sagte.

Kurzzeitig musste die Einrichtung im Sommer 2015 mehr als 4000 Menschen aufnehmen - ausgelegt war sie auf maximal 1000. Die Einrichtung in Ellwangen hatte in der Vergangenheit mehrmals für Schlagzeilen gesorgt. So kam es 2016 dort zu Auseinandersetzungen. Damals gingen beispielsweise algerische und pakistanische Flüchtlinge aufeinander los. Es wurden auch schon einmal Steine auf Streifenwagen geworfen. Infolge der früheren Vorfälle kam es dann zu Verlegungen von Bewohnern in andere Unterkünfte. (dpa)