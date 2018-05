imago/photothek Bild: imago/photothek

Do 03.05.2018 | 07:05 | Interviews

- Gewalt gegen Lehrer: VBE fordert "Null Toleranz"

Immer häufiger werden Lehrer Opfer von Gewalt an Schulen. Nach einer am Mittwoch veröffentlichten Umfrage unter 1.200 Leitern allgemeinbildender Schulen gab es in den vergangenen fünf Jahren an der Hälfte der Einrichtungen direkte psychische Gewalt. Berlin macht da keinen Unterschied, meint Heidrun Quandt, Geschäftsführerin des Verbands Bildung Erziehung (VBE) in Berlin. Sie fordert deswegen ein konsequentes Durchgreifen.



Der Berliner Verband Bildung und Erziehung hat ein konsequenteres Durchgreifen an Schulen gefordert, um gegen Gewalt gegenüber Lehrern vorzugehen. Die Geschäftsführerin des Verbandes, Heidrun Quandt, betonte im Inforadio, es gebe in Berlin eine "Kultur des Schweigens": "Viele Schulleitungen melden derartige Vorfälle gar nicht erst, um den Ruf der Schule nicht zu gefährden." Man müsse den Tatsachen ins Auge sehen. Es gebe an den Schulen eine Verrohung: "Da müssen wir von Anfang an Null Toleranz zeigen." Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen, die es an den Schulen gebe, griffen viel zu spät, so Quandt.

Gewalt an jeder zweiten Schule