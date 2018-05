imago/Hoch Zwei Stock/Angerer Bild: imago/Hoch Zwei Stock/Angerer

- Umfrage: Zustimmung der jungen Europäer zu Europa wächst

Die Zustimmung der jungen Europäer zur Europäischen Union wächst. Gleichzeitig misstrauen aber viele den europäischen Behörden und Institutionen. In einer am Donnerstag veröffentlichten Umfrage der TUI-Stiftung unter 16- bis 26-Jährigen in sieben europäischen Staaten gaben 71 Prozent an, sie würden gegebenenfalls gegen einen Austritt ihres Landes aus der EU stimmen. Leon Stebe spricht mit Elke Hlawatschek, Geschäftsführerin der TUI-Stiftung, über die Ergebnisse.

Wie stehen junge Leute zu Europa und zum politischen System? Damit hat sich eine Studie im Auftrag der TUI-Stiftung beschäftigt. Die eine Botschaft: Mehrheitlich stehen die 16- bis 26-Jährigen zur Demokratie, aber sie halten das politische System durchaus für reformbedürftig. Befragt wurden rund 6000 junge Leute aus Deutschland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Italien, Polen und Spanien. Über die Ergebnisse sprechen wir mit Thomas Ellerbeck, dem Vorsitzenden des Kuratoriums der TUI-Stiftung.