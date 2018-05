ZB Bild: ZB

Mi 02.05.2018 | 15:25 | Interviews

- Geisel: "Kein Grund, sich sorglos zurückzulehnen"

Es war der friedlichste 1. Mai seit langem in Berlin. Kein Vergleich zu den Zeiten, als sich Polizisten und Randalierer Straßenschlachten lieferten, und Händler in Kreuzberg ihre Geschäfte vernagelten. Innensenator Andreas Geisel (SPD) sieht den Grund nicht nur in polizeitaktischem Geschick, sondern auch im Engagement von Anwohnern, die genug von Gewalttaten hätten. Nicht zuletzt die schweren Ausschreitungen rund um den G20-Gipfel in Hamburg hätten vielen Menschen die Augen geöffnet. Dennoch gäbe es auch jetzt keinen Grund, sich sorglos zurückzulehnen, sagt Geisel im Gespräch mit Dietmar Ringel.