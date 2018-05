ZB Bild: ZB

Mi 02.05.2018 | 07:25 | Interviews

- Friedliches Feiern am 1. Mai

5.300 Polizisten aus Berlin und anderen Bundesländern sollten den 1. Mai so friedlich halten wie möglich. Die Strategie - punktuell Gewalttäter rausfischen, ansonsten zurückhalten - ging auf: Alles verlief weitgehend friedlich. Und auch Burkard Dregger, innenpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion im Abgeordnetenhaus, zieht im Inforadio eine positive Bilanz des Tages der Arbeit.

"Für mich ist das eine tolle Zusammenarbeit zwischen Polizeisicherheitskräften und den Bürgern", sagte Dregger am Mittwochmorgen. Er freue sich darüber, dass so viele Berliner die Feste in Kreuzberg besuchen. "Die Tatsache, dass das Myfest die Linksextremisten immer mehr zurückdrängt, ist für mich wie eine Rückeroberung der Stadt durch die Bürger", so der CDU-Politiker. Er lobte die Strategie der Polizei und rief sie dazu auf, den derzeitigen Weg weiterzugehen. "Man kann ja schon fast hoffen, dass es eine nachhaltige Verbesserung der Sicherheitslage am 1. Mai ist", meinte Dregger. Denn in den letzten Jahren seien die Straftaten an diesem Tag kontinuierlich zurückgegangen. "Das ist wunderbar", sagte der Innenexperte.



Bilanz des 1. Mai

Die "revolutionären 1. Mai-Demonstrationen" in Berlin und Hamburg sind in diesem Jahr ohne Krawalle und gewalttätige Ausschreitungen geblieben. In Berlin zählte die Polizei rund 6.000 Teilnehmer - weniger als in den Vorjahren. In Hamburg nahmen rund 2.200 Menschen teil. In beiden Städten hatte die Polizei sicherheitshalber mehrere tausend Beamte im Einsatz.



Die Berliner Polizei sprach von deutlich weniger Straftaten als im Vorjahr. "Das war ein super Tag", sagte Sprecher Winfrid Wenzel der Deutschen Presse-Agentur. Die Zahl der Festnahmen stand am späten Abend noch nicht fest, sie liege aber im "unteren zweistelligen Bereich".



In der Vergangenheit war es immer zu Ausschreitungen bei diesem Protestzug linker und linkextremer Gruppen gekommen. Polizisten waren attackiert und mit Steinen oder Flaschen beworfen worden. Die Hauptstadt-Polizei hatte über Jahre versucht, mit einer Strategie der Deeskalation die Gewalt einzudämmen. Danach halten sich die Einsatzkräfte zurück, solange es friedlich bleibt.

Nur vereinzelt Flaschenwürfe und Rauchbomben