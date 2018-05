imago/IPON Bild: imago/IPON

Mi 02.05.2018 | 07:50 | Interviews

- Lindner: "Wir brauchen ein Digitalministerium"

Bei der diesjährigen re:publica (2.-4. Mai) in Berlin wird unter anderem darüber diskutiert, wie die Digitalisierung in Deutschland voranschreitet (zu langsam) und was die Politik dafür tut (zu wenig). Immerhin: Dorothee Bär, Staatsministerin für Digitales, hat die Losung "Digitalisierung zuerst!" ausgegeben. Doch Bär fehlen Einfluss, Personal und Geld - sagt FDP-Fraktionschef Christian Lindner im Inforadio.

"Die Staatsministerin selbst ist eine kluge, kompetente Frau", so Lindner. Doch ihrem Amt fehle der politische Einfluss. Deswegen fordert der FDP-Fraktionschef im Inforadio ein Digitalministerium auf Bundesebene - das halte er für wichtiger als ein Heimatministerium, wie es Horst Seehofer (CSU) in der neuen Bundesregierung führt. "Im Zweifel, wie im schwarz-gelb regierten Nordrhein-Westfalen, macht man dann eben beides", so Lindner, "aber nicht statt eines Digitalministeriums ein Heimatministerium. Das ist ein falsches Signal." Grundsätzlich begrüßte der FDP-Politiker, dass der Bund sich darum kümmern will, Schulen digital besser auszustatten. Den Ansatz von Staatsministerin Bär, dass Schüler künftig nur noch "Tablet, Pausenbrot und Sportsachen brauchen" sieht er allerdings skeptisch. "Denn zur Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen gehört auch, das Tablet mal zur Seite zu legen und kritisch darüber zu reflektieren", so Lindner.



Lindner schlägt "BAföG" für 45-Jährige vor