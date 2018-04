imago/Felix Zahn Bild: imago/Felix Zahn

Mo 30.04.2018 | 15:05 | Interviews

- Digitalisierung: DGB fordert fairere Regeln

Digitalisierung, Globalisierung, höhere Arbeitsbelastung: Unsere Arbeitswelt befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel. "Wir werden uns natürlich auch damit bei unserer Kundgebung zum 1. Mai in Berlin beschäftigen", kündigte Christian Hoßbach, DGB-Vorsitzender Berlin-Brandenburg, im Inforadio an. Dringend notwendig seien bessere Weiterbildungen, mehr Mitbestimmung - und ganz grundsätzlich fairere Regeln, forderte er.