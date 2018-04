Bild: imago/Ade Akinrujomu

Mo 30.04.2018 | 07:25 | Interviews

- Was hat das Netz aus uns gemacht?

An diesem Montag vor 25 Jahren, am 30. April 1993, wurde das “World Wide Web“ für die Öffentlichkeit freigegeben. Seitdem hat das Internet unser Leben verändert wie nur wenige andere Innovationen der letzten Jahrhunderte. Wir kommunizieren anders, wir kaufen anders ein, wir arbeiten anders. Aber wie hat das Internet unser Denken, vielleicht auch unsere Psyche verändert? Was macht das Netz mit uns? Und wie können wir bewusster damit umgehen? Das fragen wir die Cyberpsychologin Dr. Catarina Katzer.