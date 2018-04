- Schlesinger: “Wir müssen das Beste anbieten“

Bild: rbb/Kindermann

Dagmar Reim (51), Direktorin des Landesfunkhauses Hamburg des NDR wird erste Intendantin des neuen Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), der aus der Fusion von ORB und SFB hervorgeht. Sie ist damit zugleich die erste Frau an der Spitze einer öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt in Deutschland. Der Rundfunkrat des rbb wählte sie in seiner vierten (nicht öffentlichen) Sitzung am Montag, dem 24. März 2003, in Berlin im vierten Wahlgang mit 21 Ja- und 7 Nein-Stimmen sowie 2 Enthaltungen in das neue Amt. Die Amtszeit der Intendantin beträgt fünf Jahre.