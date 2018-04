- "Bienenkiller" stehen auf EU-Index

Die Vertreter der EU-Mitgliedstaaten haben für ein weitgehendes Verbot von bienenschädlichen Neonikotinoiden gestimmt. Über die Gefahr, die von den Stoffen ausgeht, wird seit Jahren gestritten. Künftig wird der Freilandeinsatz von drei der Wirkstoffe europaweit komplett verboten sein. Informationen von unserem Brüsseler Korrespondenten Andreas Meyer-Feist.

Drei Insektizide, die für Bienen schädlich sind, werden in der EU weitgehend verboten. Vertreter der Mitgliedstaaten einigten sich am Freitag in Brüssel darauf, dass die sogenannten Neonikotinoide künftig nur noch in Gewächshäusern eingesetzt werden dürfen, wie die EU-Kommission mitteilte. Das Verbot der Substanzen Clothianidin, Imidacloprid und Thiamethoxam soll bis Jahresende in Kraft treten.

Der zuständige EU-Kommissar Andriukaitis begrüßte, dass die EU-Regierungen dem Vorschlag der Kommission gefolgt waren. Die Kommission hatte ihren Vorschlag ihrerseits auf eine Einschätzung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) gegründet. Diese hatte festgestellt, dass die drei Substanzen ein Risiko sowohl für gezüchtete Honigbienen wie auch für Wildbienen darstellen. Die Gesundheit der Bienen sei von "überragender Bedeutung", weil sie die natürliche Vielfalt, die Lebensmittelerzeugung und die Umwelt betreffe, erklärte Andriukaitis.