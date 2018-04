dpa Bild: dpa

- Beziehungsstatus: Es ist kompliziert

Bundeskanzlerin Angela Merkel trifft am Freitag US-Präsident Donald Trump, um mit ihm auch über die ab Dienstag drohenden US-Zölle auf Stahl und Aluminium zu sprechen. Doch was kann sie ausrichten? Alexander Graf Lambsdorff (FDP), Außenpolitiker und Vorstandsmitglied der Atlantik-Brücke, sieht ein Schwinden des deutschen Einflusses in Washington und ist dementsprechend wenig optimistisch, was die Abwendung der Zölle angeht.



In heikler Mission reist Angela Merkel nach Washington: Wenige Tage vor Ablauf einer Schonfrist für die EU-Länder bei Zöllen auf Stahl und Aluminium will sie das Gewicht des Handelsriesen Deutschland in die Waagschale werfen. Die Bundesregierung glaubt jedoch im Gegensatz zur eigentlich federführenden EU-Kommission in Brüssel nicht mehr an ein schnelles Einlenken Washingtons. Doch welchen Einfluss hat Deutschland überhaupt noch auf die USA? Das Verhältnis der beiden Staaten ist so schwierig wie lange nicht mehr – was durchaus auch mit den Figuren Trump und Merkel zusammenhängen dürfte.

Lambsdorff: "Gespräche gegen willkürliche Maßnahmen"

Der außenpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Alexander Graf Lambsdorff, sagte dazu im Inforadio, die Chancen, US-Sonderzölle für Stahl und Aluminium aus Europa doch noch zu verhindern, seien eher gering. Deutschland habe an Einfluss in Washington eingebüßt: "Ich glaube, was ein richtig großer Erfolg wäre, wenn es gelänge, eine Art neuen Deal zwischen Europa und Amerika aufs Gleis zu setzen, was die Handelsfragen angeht. Es ist sehr schade, dass wir keine verhandlungen zurzeit haben. TTIP ist ja im Tiefkühlfach. Mit den pazifischen Staaten hat Trumo die verhandlungen gerade wieder begonnen. Wir brauchen auch so einen Gesprächskanal, damit es eben nicht zu diesen willkürlichen Maßnahmen kommt, wie sie eben jetzt drohen."