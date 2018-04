imago/AFLO Bild: imago/AFLO

Fr 27.04.2018 | 07:05 | Interviews

- Kim und Moon Hand in Hand: Ein Treffen voller Symbolik

Hand in Hand überschritten der nordkoreanische Staatschef Kim Jong Un und Südkoreas Präsident Moon Jaedie innerkoreanische Grenze. Ein Bild mit enormer Symbolkraft, das durchaus Hoffnung machen darf, findet auch Dr. Eric J. Ballbach vom Institut für Koreastudien an der FU Berlin. Dennoch käme es natürlich auf die Inhalte an, die zwischen beiden Staaten verhandelt würden.



Die Zeiten der gegenseitigen Beschimpfungen und Provokationen scheinen vorbei, eine Annäherung zwischen Süd- und Nordkorea greifbar: Nordkoreas Machthaber Kim trifft Südkoreas Präsident Moon an der innerkoreanischen Grenze und hat dabei erstmals südkoreanischen Boden betreten. Es ist also ein wahrlich historisches Treffen. Dr. Eric J. Ballbach arbeitet am Institut für Koreastudien der FU-Berlin. Die innerkoreanischen Beziehungen sind sein Spezialgebiet. Er sieht hier eine Symbolik, die auf beiden Seiten sehr hohe emotionale Bedeutung hat. Am Ende komme es jedoch auf die Inhalte an, auf die man sich einige. Ein entsprechendes Abkommen werde zwar erst am Nachmittag verabschiedet, man könne aber davon ausgehen, dass es bereits in großen Teilen ausgehandelt sei.

"Nordkorea wird sich einen Atomverzicht teuer bezahlen lassen"

Für Ballbach lief das Treffen zwischen Kim und Moon erstaunlich freundlich ab. Alles sei genau durchchoreographiert gewesen, deswegen hätten gerade kleine Protokollbrüche sehr große symbolische Bedeutung gehabt: "Kim Jong Un hat zum ersten Mal als nordkoreanisches Staatsoberhaupt die Grenze zum Süden überschritten. Und es gab diesen Moment, in dem er Moon Jae In an der Hand genommen hat und sie beide zusammen noch einmal diese Grenze überschritten haben. Das war nicht im Protokoll vorgesehen und zeigt eben auch die Symbolik dieses Treffens." Die Gründe für die überraschend schnelle Annäherung der beiden Koreas dürfte sein, dass Nordkorea in Zeiten schwerer Sanktionen dringend Handelspartner braucht – und da sei der Süden eben eine logische Option, da auch er ein gesteigertes Interesse an einer Entspannung zwischen beiden Staaten habe. Dass Kim sein Atomprogramm allerdings kurzfristig aufgeben werde, sei nicht zu erwarten, meint Ballbach: "Hier dürfen wir nicht so schnell Fortschritte erwarten. Das Nuklearprogramm ist für Nordkorea eine Frage des Regime-Überlebens – und das wird man sich sicherlich teuer bezahlen lassen, wenn man den überhaupt bereit ist, auf alle Atomwaffen vollständig zu verzichten."

Was kann ein Gipfel mit Trump bringen?