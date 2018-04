imago/Science Photo Library Bild: imago/Science Photo Library

Do 26.04.2018 | 12:25 | Interviews

- Sieg über den Krebs "ist keine Science-Fiction"

Etwa 1,3 Millionen Menschen in der Europäischen Union sterben jährlich an Krebs. Die Europäische Volkspartei (EVP) hat dieser Krankheit den Kampf angesagt und ein Strategiepapier entwickelt. Das Ziel: die Zahl er Erkrankungen in 20 Jahren auf Null zu senken. Einer der Initiatoren ist der Arzt und MdEP Peter Liese (CDU). Er hält das Ziel für realistisch, doch um es zu erreichen, brauche man die Zusammenarbeit und die Unterstützung der EU-Mitgliedsstaaten.



"Fast jeder hat einen Freund oder ein Familienmitglied, das an Krebs erkrankt ist", sagte der Vorsitzende der EVP-Fraktion im EU-Parlament, Manfred Weber, am Mittwoch in Brüssel bei der Vorstellung eines Strategiepapiers zur Bekämpfung von Krebs. "Gesundheit gehört zum Kompetenzfeld der Mitgliedstaaten, aber wenn es um Krebs geht, sollte die EU eine Rolle spielen", so Weber. Die EVP fordert, dass doppelt so viel Geld der EU wie bisher in die Krebsforschung bis 2024 gesteckt wird: 400 Millionen Euro.





Besserer Informationsaustausch

Zudem soll es für Patienten einfacher werden, sich auch von Krebsspezialisten in anderen EU-Ländern behandeln zu lassen. Dazu soll der Informationsaustausch verbessert werden. Außerdem schlägt die EVP ein Krebsregister vor, um zu überwachen, an welchen Krebsarten Patienten in bestimmten Regionen erkranken. Laut dem Strategiepapier soll auch mehr in Prävention investiert werden, da 40 Prozent der Krebserkrankungen vermeidbar seien.

