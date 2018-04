Mesale Tolu muss in der Türkei bleiben

Groß war die Erleichterung, als Mesale Tolu Ende vergangenen Jahres aus türkischer U-Haft entlassen wurde. Aber die Journalistin muss sich weiter wegen Terrorvorwürfen vor einem Istanbuler Gericht verantworten. Am Donnerstag entschieden die Richter, dass Tolu weiterhin in der Türkei bleiben muss. Wir sprechen darüber mit Istanbul-Korrespondentin Karin Senz.

Die in der Türkei angeklagte deutsche Journalistin Tolu darf das Land weiter nicht verlassen. Ein Gericht in Istanbul weigerte sich, die Ausreisesperre für sie und ihren ebenfalls angeklagten Ehemann aufzuheben. Die Richter enthoben Tolu aber von ihrer wöchentlichen Meldepflicht bei der Polizei.

Die 33-jährige Deutsche war vor einem Jahr bei einer Razzia in Istanbul festgenommen worden und saß bis Dezember in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft wirft Tolu - ebenso wie ihrem Ehemann sowie 25 weiteren Angeklagten - Terrorpropaganda und Mitgliedschaft in einer Terrororganisation vor. Der Prozess wird Mitte Oktober fortgesetzt.