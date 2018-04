Bild: imago/Christian Mang

- Ist Antisemitismus wieder hoffähig?

Der Vorfall setzte viele unter Schock: in Berlin wird ein junger Mann angepöbelt, beleidigt und geschlagen - nur weil er eine Kippa trägt, die traditionelle Kopfbedeckung frommer Juden. Um ihre Solidarität zu zeigen, gingen Menschen am Mittwochabend in Berlin auf die Straße und demonstrierten: "Berlin trägt Kippa". Der designierte Antisemitismus-Beauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, sagte im Inforadio, antisemitische Ressentiments äußerten sich heute "unverhohlener und aggressiver - und dieses Problem müssen wir angehen".



Auch wenn die Angreifer in diesem Fall syrische Flüchtlinge waren: "Ich würde nicht allen Flüchtlingen pauschal unterstellen, sie seien Antisemiten. Aber natürlich sind diese Menschen aufgewachsen und geprägt worden in Ländern, in denen ein inakzeptables Bild von Juden und Israel gezeigt wird. Und das können wir nicht so hinnehmen." Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden, habe bereits im Jahr 2015 darauf hingewiesen, dass es "No-Go-Areas" für Juden gebe. Die Äußerung hat damals eine große Debatte ausgelöst - "sie ist in den letzten Jahren in den Hintergrund geraten. Aber es wundert mich nicht, dass der Zentralrat angesichts dieser Vorkommnisse diese Debatte noch einmal anstößt."