Do 26.04.2018 | 06:45 | Interviews

- "New Work": Und wo bleiben die Mitarbeiterrechte?

Unser programmiertes Leben verändert alles – auch die Arbeitswelt: Wir sind mittendrin in einer Zeit der "New Work". Start-Ups, Co-Working Places, arbeiten on-demand werde immer selbstverständlicher. Doch in diesen neuen Formen der Arbeit wirken Betriebsräte oftmals wie ein Relikt aus längst vergangener Zeit. Lothar Schröder, Bundesvorstandmitglied von ver.di, warnte im Inforadio davor, dass die zunehmende Digitalisierung auf Kosten der Arbeitnehmer gehen könne.